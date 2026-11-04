Американські медіа повідомили про контроль демократів над Сенатом США — Korea Herald

За даними американських медіа, демократи здобули контроль над Сенатом США після проміжних виборів і наближалися до більшості в Палаті представників, де в кількох округах ще тривало підрахування голосів. Це може посилити нагляд Конгресу за торговельною та промисловою політикою президента Дональда Трампа, зокрема щодо тарифів, субсидій і великих інвестиційних проєктів, повідомляє Korea Herald.

Для Південної Кореї головним ризиком експерти називають не скасування інвестиційних домовленостей зі США, а можливі затримки та зміни в реалізації окремих проєктів. Південна Корея зобов’язалася інвестувати у США 350 млрд доларів: 200 млрд доларів у стратегічні галузі та 150 млрд доларів у співпрацю в суднобудуванні.

Контроль за інвестиційними проєктами

Експерти очікують, що загальна структура інвестиційної угоди збережеться, оскільки обидві партії підтримують відновлення американського виробництва та зменшення залежності від Китаю. Водночас ретельнішій перевірці можуть піддати проєкти, які потребують фінансування Конгресу, нового законодавства або екологічних дозволів.

Керівник групи глобальних економічних досліджень Корейського інституту економічних досліджень Шин Вон-кю зазначив, що демократи не виступають проти відродження виробництва у США, однак можуть перевіряти вплив проєктів на довкілля та енергетичні витрати. За його словами, виконавчі повноваження президента і право вето водночас обмежуватимуть можливість Конгресу скасувати чинні рішення.

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Суднобудування, енергетика і чипи

Серед проєктів, які можуть зазнати політичного тиску, джерело називає Alaska LNG. Газ із півночі Аляски планують транспортувати до експортного термінала на півдні штату. Трамп закликав Сеул долучитися до проєкту, однак Південна Корея наголошує, що інвестиція має бути комерційно вигідною. Посилення опозиції демократів до розробки викопного палива може ускладнити його реалізацію.

Додаткові питання можуть виникнути щодо ініціативи Make American Shipbuilding Great Again, яка передбачає інвестиції в американські верфі, будівництво суден і розвиток морських технологій. Ухвалений Палатою представників у липні оборонний законопроєкт на 2027 рік містить норму, що обмежує використання оборонних коштів для військових кораблів іноземного виробництва.

Серед великих південнокорейських інвестицій у США — понад 37 млрд доларів Samsung Electronics у напівпровідникові потужності в Техасі, завод SK hynix з пакування чипів в Індіані вартістю понад 4 млрд доларів і акумуляторний комплекс LG Energy Solution в Аризоні за 5,5 млрд доларів. Hyundai Motor Group також пообіцяла інвестувати 26 млрд доларів у США до 2028 року.

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