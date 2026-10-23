Американський літак Gulfstream G400 встановив рекорд швидкості

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Експериментальний бізнес-джет Gulfstream G400 встановив новий рекорд швидкості на маршруті між Маямі та Лас-Вегасом. Літак подолав відстань між містами за 4 години 8 хвилин, розвинувши середню швидкість 0,89 Маха, що становить приблизно 1090 км/год.

Крім того, Gulfstream оголосила про перший політ G400 із повністю обладнаним салоном.

Президент компанії Марк Бернс прокоментував досягнення:

«Перший політ нашого G400 з повністю обладнаним салоном і цей останній рекорд швидкості свідчать про системну роботу, досвід і динамічний розвиток програми», — зазначив Марк Бернс.

Експериментальний G400 та макет його салону представили на нещодавньому авіасалоні NBAA-BACE. Саме під час перельоту до місця проведення заходу літак встановив рекорд швидкості. На виставці його продемонстрували разом із наддалекомагістральними бізнес-джетами Gulfstream G700 і Gulfstream G800.

Компанія Gulfstream представила модель G400 у 2021 році. Виробник позиціонує її як перший за понад десять років новий літак у своєму класі з просторим салоном.

G400 не замінить жодну з наявних моделей у лінійці компанії. Він має зайняти проміжне місце між G280, якому на зміну повинен прийти G300, і бізнес-джетами з великим салоном G500 та G600.

Заявлена каталожна ціна Gulfstream G400 становить близько 34,5 млн доларів.

На стандартній крейсерській швидкості для далеких перельотів у 0,85 Маха літак зможе долати до 4200 морських миль, або приблизно 7778 км, без дозаправлення. Така дальність дасть змогу виконувати безпосадкові рейси, зокрема з Нью-Йорка до Женеви або з Маямі до Сан-Паулу.

За підвищеної крейсерської швидкості 0,88 Маха дальність польоту скоротиться до 3950 морських миль, або близько 7315 км. Максимальна швидкість G400 становитиме 0,90 Маха.

Виробник передбачив кілька варіантів компонування салону Gulfstream G400 — на дев’ять, 11 або 12 пасажирів. За потреби в салоні можна облаштувати спальні місця для п’ятьох людей.

Серед ключових особливостей літака — система очищення повітря та десять великих овальних ілюмінаторів, які забезпечують панорамний огляд.

Поєднання дальності польоту, швидкісних характеристик і просторого салону має зробити G400 варіантом для далеких ділових подорожей без проміжних посадок.

Тим часом американська компанія SyberJet нещодавно презентувала повнорозмірний макет легкого приватного літака SJ36.

Заявлена дальність польоту SJ36 сягає 3000 морських миль, або 5556 км, а максимальна висота — 49 000 футів, що становить приблизно 14 935 метрів.

Завдяки таким характеристикам літак може конкурувати з моделями середнього класу, водночас зберігаючи економічність експлуатації, властиву легким реактивним літакам.

Про це повідомила компанія Gulfstream на своєму офіційному сайті.

Раніше літак Austrian Airlines, який виконував рейс OS82 із Тель-Авіва до Відня, екстрено приземлився в столиці Болгарії Софії через повідомлення про можливу бомбу на борту. На борту Airbus A320 перебували 51 пасажир і шестеро членів екіпажу.

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