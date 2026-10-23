Американський стартап залучив $200 млн для клонування собак для армії

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Техаський стартап Warhound залучив 200 млн доларів інвестицій і досяг оцінки в 1,2 млрд доларів. Компанія планує клонувати та генетично редагувати службових собак для військових, правоохоронців і рятувальників США. Про раунд фінансування оголосили 22 жовтня 2026 року.

Засновник оборонної компанії Anduril Палмер Лакі відповів на критику проєкту Warhound.

Палмер Лакі виступив проти критиків Warhound, ідею якої він розробив разом із генеральним директором Colossal Biosciences Беном Ламмом. Після оголошення проєкт піддали критиці в мережі, і Лакі захистив його в дописі на X. Він наголосив на захисному спорядженні та генетичних змінах, спрямованих на здоров’я собак.

«Яка саме частина вам не подобається? Захист слуху? Захист очей? Бронежилети? Чи генетичні зміни, які знижують ризик раку та проблем із суглобами? Не дарма American Humane Society підтримує це», — написав Лакі.

Компанія пояснює свій задум проблемою постачання службових собак для армії США. За даними Warhound, Армія США створила K-9 Corps у 1942 році, а програма службових собак Міністерства війни нині налічує понад 2200 собачих команд.

Понад 80% військових собак закуповують у Європі. Менш ніж половину придбаних тварин визнають придатними до служби після приблизно трирічного циклу закупівлі й навчання. Тому для 100 собак у строю армії доводиться купувати й тренувати близько 200. Ламм розповів Fortune, що США конкурують за тих самих тварин з іншими державами, зокрема Китаєм і Росією.

Warhound працюватиме поетапно. Спершу компанія визначатиме найкращих собак, які завершили навчання, зберігатиме їхній генетичний матеріал у біобанку та клонуватиме перевірених тварин. Паралельно вона планує цільове редагування генів.

Починати збираються з двох порід, які найчастіше використовують у війську: бельгійської вівчарки (малінуа) та німецької вівчарки. Компанія заявляє, що відсіюватиме відомі шкідливі генетичні варіанти, пов’язані з дегенерацією м’язів та іншими спадковими хворобами. Так жоден пес не потрапить на службу з генетичними маркерами поширених станів, що можуть завершити кар’єру службової тварини, як-от дисплазія кульшового суглоба.

Ламм каже, що компанія ще визначає, які інші риси можна відповідально змінювати за допомогою генетичного редагування. Він згадував про можливі майбутні поліпшення швидкості, спритності та нюху для завдань на кшталт виявлення вибухівки.

Першу групу собак уже внесли до біобанку, і зараз її генетичний матеріал редагують. Виробляти тварин допомагає Viagen — компанія з клонування, що належить Colossal. Ламм очікує, що перші собаки народяться на початку наступного року, а на службу вийдуть приблизно за два роки.

За словами Ламма, роль Anduril полягає «поверх собаки, а не всередині собаки». Оборонна компанія постачає засоби захисту очей і слуху, бронежилети та забезпечує інтеграцію із системою Eagle Eye, щоб собаки, провідники й автономні системи працювали як єдина команда. Жилети матимуть сенсори, які передаватимуть інформацію провідникам.

American Humane Society сертифікуватиме програми навчання Warhound і допомагатиме возз’єднувати відставних собак із колишніми провідниками в межах Military Working Dog Reunification Program.

Лакі й Ламм розробили концепцію після розмови на Moonshots Summit Пітера Діамандіса. Лакі не має частки у Warhound, Anduril не володіє акціями компанії, а Colossal ліцензує їй свою технологію та має економічний інтерес.

Warhound очолює Девід Спірк, колишній морський піхотинець, який був першим головним директором з даних Командування спеціальних операцій США, а згодом — Пентагону. Серед інвесторів компанії названо In-Q-Tel, Sequoia Capital, ARK Invest, Franklin Templeton, 8VC і Lux Capital.

Компанія вже проводила брифінги для урядових структур, але поки не має підписаних клієнтів і не встановила ціну за собаку. Вона обговорює модель Canine-as-a-Service, за якої уряд купував би стабільний потік навчених собак. Інфраструктуру національного масштабу для утримання й навчання тварин Warhound планує будувати, починаючи з приватного капіталу.

Джерело: Fortune

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