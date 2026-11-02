Американці 23–26 років виявилися найменш релігійною групою — The Hill

Американці віком від 23 до 26 років є найменш релігійною віковою групою у США за такими показниками, як частота молитов, важливість релігії в житті та належність до певної релігійної традиції. Про це свідчать нові опитування Pew Research Center, про які повідомляє The Hill.

Різниця між молодими віковими групами

Серед американців віком 18–22 роки близько 41% заявили, що відвідують релігійні служби щонайменше один-два рази на місяць. Для всіх дорослих у США цей показник становив 33%. Водночас серед респондентів віком 23–26 років служби з такою частотою відвідували 27% — це один із найнижчих показників серед усіх вікових груп.

Дані лише частково підтверджують повідомлення про можливе пожвавлення релігійності серед молодих американців, зокрема консервативних чоловіків. Американці 18–22 років частіше повідомляли про відвідування служб, але рідше молилися та вважали релігію менш важливим життєвим пріоритетом. За рівнем релігійності вони не відрізнялися від людей такого самого віку у 2014 році та були менш релігійними, ніж ця вікова група у 2007 році.

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Показники серед усіх дорослих

Уперше в опитуваннях Pew чоловіки віком 18–22 роки повідомили, що відвідують релігійні служби частіше за жінок. Щонайменше раз на місяць на службах бували 35% жінок цієї вікової групи — більше, ніж серед жінок, народжених у 1990-х і на початку 2000-х років.

Серед наймолодших республіканців віком 18–22 роки 55% заявили про відвідування служб щонайменше щомісяця. Це більша частка, ніж серед усіх інших вікових груп республіканців, окрім найстаршої. Молоді демократи також відвідували служби частіше, ніж демократи, народжені від 1970-х до початку 2000-х років.

Загалом рівень релігійності серед дорослих у США після тривалого спаду стабілізувався з 2020 року. У червневому дослідженні 34% опитаних повідомили, що побували на службі особисто впродовж попереднього місяця, а 45% — що відвідали її особисто або дивилися онлайн чи по телебаченню. Обидва показники стали найвищими з липня 2020 року. У Pew зазначили, що нинішні результати формують складну картину, а вищий рівень релігійності наймолодших дорослих може бути як поворотним моментом, так і тимчасовим коливанням даних.

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