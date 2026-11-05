Аміш Шах заявив про перемогу на виборах до Конгресу від Аризони — The Hindu

В Аризоні лікар і законодавець-демократ Аміш Шах заявив про перемогу на виборах до Палати представників США від 1-го виборчого округу штату, повідомляє The Hindu. Видання зазначає, що 48-річний Шах стане першим американцем індійського походження, який представлятиме Аризону в Конгресі США.

Результати голосування

За даними Decision Desk HQ, яка оголосила результат перегонів увечері 4 листопада, Шах набрав 52,49% голосів. Його суперник-республіканець Джей Філі отримав 45,45% голосів.

Філі — колишній гравець Національної футбольної ліги, якого підтримав президент США Дональд Трамп. The Hindu повідомляє, що перемога Шаха означає перехід мандата, який раніше контролювали республіканці, до Демократичної партії. Шах також став шостим американцем індійського походження, обраним до Палати представників США.

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Досвід і кампанія

Шах тричі обирався до Палати представників штату Аризона та працює лікарем невідкладної допомоги. Після повідомлення про результат він заявив, що представлятиме всіх виборців округу, незалежно від того, за кого вони голосували.

Під час кампанії Шах порушував питання вартості медичного обслуговування, зростання витрат, водної кризи та розвитку економіки. За словами виконавчого директора Indian American Impact Чінтана Пателя, кандидат постукав у двері понад 28 тисяч будинків і спілкувався з виборцями округу.

Шах народився в Чикаго в родині вихідців із Гуджарату, які переїхали до США у 1960-х роках. Він здобув освіту в Північно-Західному університеті, магістерський ступінь із громадського здоров'я в Каліфорнійському університеті в Берклі та пройшов підготовку з невідкладної медицини в Нью-Йорку.

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