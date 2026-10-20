Amnesty закликала до санкцій проти посадовців Ізраїлю — Anadolu Agency

Amnesty International закликала країни запровадити санкції проти ізраїльських посадовців, які, за заявою організації, причетні до серйозних порушень міжнародного права. Правозахисники також закликали припинити торгівлю з незаконними ізраїльськими поселеннями та постачання Ізраїлю зброї й обладнання для безпеки. Про це 20 жовтня повідомило Anadolu Agency.

Заява правозахисників

Організація заявила про різке посилення насильства з боку ізраїльських поселенців на окупованому Західному березі, яке, за її оцінкою, підтримує держава. Amnesty International стверджує, що це насильство спрямоване на етнічне очищення палестинців з окупованого Західного берега.

Регіональна директорка Amnesty International на Близькому Сході та в Північній Африці Хеба Морайєф заявила, що організація давно попереджає про зростання насильства проти палестинців. За її словами, напади не є поодинокими діями, а становлять центральну політику ізраїльської держави.

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Заклики до інших держав

Amnesty International закликала держави виконати свої зобов’язання за міжнародним правом і не бути співучасниками порушень та злочинів проти палестинців. Організація також закликала припинити всі форми торгівлі, інвестицій і співпраці, які, за її оцінкою, допомагають підтримувати незаконну окупацію, апартеїд і кампанію етнічного очищення.

Заява пролунала після нападів останніми днями на палестинських фермерів на Західному березі, а також на європейських дипломатів і американського фотожурналіста The Washington Post. Морайєф розкритикувала спроби ізраїльських посадовців і кандидатів на виборах подати ці напади як дії кількох окремих осіб.

Ізраїль окупує Західний берег, включно зі Східним Єрусалимом, із 1967 року. Ізраїльські поселення на окупованій території є незаконними за міжнародним правом.

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