Аналітики змістили 18 перегонів у Палату представників на користь демократів — The Hill

У США аналітики Cook Political Report змістили оцінки 18 виборчих перегонів до Палати представників у бік Демократичної партії. Як пише The Hill, демократи, яким для здобуття більшості в нижній палаті Конгресу потрібно отримати три додаткові місця, за нинішніх оцінок можуть здобути від дев’яти до 19 мандатів.

Зміна оцінок перегонів

Республіканці Білл Гейзенґа з Мічигану та Роб Віттман із Вірджинії, яких раніше вважали фаворитами, тепер беруть участь у перегонах із категорією «під питанням». Ще п’ять перегонів перейшли з цієї категорії до такої, що схиляється на користь демократів. Серед них — округи чинних республіканців Маріанетт Міллер-Мікс і Зака Нанна в Айові, а також Скотта Перрі й Раяна Маккензі в Пенсильванії.

Водночас троє вразливих чинних демократів — Том Суоцці та Лора Ґіллен у Нью-Йорку і Сьюзі Лі в Неваді — за новими рейтингами Cook Political Report, імовірно, збережуть свої місця. Демократа Дона Девіса з Північної Кароліни, чий округ республіканці намагалися перекроїти на свою користь, аналітики віднесли до перегонів із невизначеним результатом.

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Фактори кампанії

Керівний редактор Sabato’s Crystal Ball Кайл Кондік заявив, що збереження Палати представників за республіканцями за поточних загальних показників було б несподіванкою. Аналітики цієї групи від середини вересня також змістили понад 20 округів у бік демократів. Кондік пов’язав труднощі Республіканської партії з високою вартістю життя.

Республіканці натомість вказують на фінансову перевагу наприкінці кампанії, зокрема після витрат суперкомітету MAGA Inc., що підтримує президента Дональда Трампа. Вони також наголошують, що чимало округів, на які претендують демократи, раніше впевнено підтримували Трампа. За даними опитування Pew Research Center, 68% респондентів не схвалювали роботу президента, зокрема 31% його виборців у 2024 році.

Перекроювання округів

Низка штатів під контролем Республіканської партії змінила межі виборчих округів, розраховуючи отримати додаткові місця. Однак, за оцінками аналітиків, очікуваний ефект цієї кампанії зменшується через конкурентні перегони в Техасі, Флориді та Огайо. За оцінкою Кондіка, сукупно зміна меж може принести республіканцям від двох до п’яти місць, а за несприятливих для партії результатів у листопаді — ще менше.

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