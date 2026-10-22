Ангела Меркель під час відпустки в Італії здивувалась порожнім полицям у магазинах – Bild

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Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час відпочинку на Амальфітанському узбережжі в Італії звернула увагу на порожні полиці в місцевому супермаркеті.

Працівники торговельного закладу пояснили політикині, що дефіцит товарів спричинений протестами фермерів та далекобійників, які блокують дороги через високі ціни на пальне. Через транспортне блокування та зупинку поставок у низці регіонів та на островах Італії виник брак пального, свіжих продуктів і макаронних виробів.

Останніми днями запаси супермаркетів в Італії падають, полиці магазинів порожніють. Навіть на Іскії, давньому улюбленому острові Меркель, пального та макаронів стає мало.

Джерело: Bild.

У супермаркетах Неаполя та Сицилії спорожніли полиці зі свіжими продуктами, зокрема м'ясом, овочами, фруктами та молоком, через перебої з постачанням. Нестачу пального також зафіксували в аеропортах Кротоне та Реджо-Калабрії. У регіоні Кампанія під загрозою опинилося виробництво моцарели. Будівельники в Калабрії попередили про нестачу сталі й асфальту. Через проблеми з поставками в деяких місцевостях бракує ліків і пального на автозаправках, а частина ресторанів зачинилася.

Уряд Італії 22 жовтня проведе екстрене засідання через кризу з постачанням продовольства та пального в Неаполі й інших районах півдня країни. Причиною став страйк водіїв вантажівок, які протестують проти високих цін на пальне.

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