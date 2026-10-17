Уряд Великої Британії розглядає зміни до системи фінансування учнівства в Англії, за якими роботодавці можуть бути зобов’язані частково оплачувати навчання працівників старших за 25 років. Як повідомляє The Guardian, метою ініціативи є заохотити компанії частіше брати на навчання молодих людей.

Нові правила співфінансування

За пропонованою схемою кошти зі збору на розвиток і навички покриватимуть прийнятні витрати на навчання учнів віком від 16 до 24 років. Для учнів старших за 25 років фонд має покривати 75% витрат, а решту 25% сплачуватиме роботодавець.

Поетапний запуск моделі розглядають із початку наступного навчального року — у вересні 2027 року. Зміни можуть запровадити в межах реформи збору на розвиток і навички, який становить близько 4 млрд фунтів стерлінгів на рік та фінансує національну систему учнівства.

Великі роботодавці з річним фондом оплати праці понад 3 млн фунтів стерлінгів уже сплачують до цього фонду 0,5% загального фонду зарплат. Вони можуть використовувати накопичені кошти для оплати навчання та оцінювання учнів.

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Спроба залучити молодь

Ініціатива має допомогти подолати скорочення кількості молодих людей, які починають навчання за програмами учнівства. За останнє десятиліття кількість таких стартів серед молоді знизилася на 40%, тоді як понад половина нових учнів нині старші за 25 років. Кількість учасників віком до 19 років майже вдвічі менша, ніж десять років тому.

Офіційні дані також показують, що флагманська програма базового учнівства за перші вісім місяців залучила лише 160 молодих людей за цільового показника у 30 тис. стартів протягом парламентського терміну.

Представник Міністерства праці та пенсій заявив, що уряд має намір створити 50 тис. додаткових можливостей для учнівства молоді та запровадити виплату 2 тис. фунтів стерлінгів для малих і середніх підприємств, які найматимуть учня віком від 16 до 24 років. Відомство додало, що не випереджатиме висновки огляду Алана Мілберна, який має бути оприлюднений восени.

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