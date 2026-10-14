АНК підтримав нейтралітет Cosatu у суперечці з Компартією ПАР — TimesLIVE

У ПАР правлячий Африканський національний конгрес (АНК) підтримав рішення профспілкової федерації Cosatu не обирати сторону в конфлікті між АНК та Комуністичною партією Південної Африки (SACP) напередодні місцевих виборів. TimesLIVE повідомляє, що резолюцію ухвалили на другому засіданні 15-го національного конгресу Cosatu, який відновили після зриву попереднього засідання минулого місяця.

Членам профспілок залишили вибір

Резолюція закликає членів федерації підтримати на виборах і АНК, і SACP як складові політичного альянсу. Фактично Cosatu дозволила своїм членам самостійно вирішувати, за кого голосувати з двох партнерів, чиї відносини загострилися.

Національний голова АНК Гведе Манташе заявив Sunday Times, що партія задоволена таким рішенням. За його словами, це правильний крок.

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Причина розбіжностей

SACP на чолі з генеральним секретарем Соллі Мапайлою вирішила брати участь у виборах окремо від альянсу. Партія була незадоволена рішенням АНК включити Демократичний альянс і Freedom Front Plus до уряду національної єдності.

Суперечка поставила Cosatu у складне становище, оскільки федерація має майже 2 млн членів. Раніше вона підтримувала АНК на виборах, однак частина її організацій уже визначилася з власними позиціями.

Позиції профспілок

Національна спілка працівників освіти, охорони здоров’я та суміжних галузей Nehawu офіційно підтримала SACP на майбутніх виборах. Водночас Південноафриканська демократична спілка вчителів Sadtu, Профспілка працівників поліції та в’язниць Popcru, а також частина Національної спілки гірників NUM публічно заявили про намір залишитися з АНК.

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