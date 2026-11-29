Польська стрибунка на лижах Анна Твардош посіла п’яте місце на етапі Кубка світу в австрійському Гінценбаху. Цей результат став найкращим в історії виступів польок у зимовому Кубку світу, повідомляє Interia Sport.

Історичний результат у Гінценбаху

У суботньому конкурсі Твардош після першої спроби на 88 метрів ішла третьою та претендувала на місце на подіумі. У другому стрибку вона показала результат 86 метрів і завершила змагання п’ятою.

Твардош перевершила попереднє найвище досягнення польських спортсменок у зимовому Кубку світу. У 2020 році Кінга Райда посіла шосте місце на змаганнях в Оберстдорфі.

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Другий конкурс і слова тренера

У недільному конкурсі Твардош після першої серії перебувала на шостій позиції, але в підсумку стала 13-ю. Попри нижчий результат, обидва старти в Гінценбаху стали для неї успішними.

Тренер Марцін Бахледа, підбиваючи підсумки вікенду у відео, оприлюдненому на сторінці PZN | Od Deski do Deski, назвав його дуже вдалим, особливо відзначивши історичне п’яте місце спортсменки. За його словами, команда відчуває, що могла виступити ще краще, і планує спокійно працювати, аби результати поліпшувалися від конкурсу до конкурсу.

Наступного вікенду жіночі та чоловічі змагання Кубка світу мають відбутися у Віслі, де представники Польщі виступатимуть перед домашньою аудиторією.

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