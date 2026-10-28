Антимафіозні прокурори Італії взялися за справу Девіда Россі — ANSA English

Антимафіозні прокурори у Флоренції, Болоньї та Брешії в Італії вивчають обставини смерті колишнього керівника комунікацій банку Monte dei Paschi di Siena Девіда Россі у 2013 році. Про це з посиланням на джерела повідомляє ANSA English.

Смерть біля штаб-квартири банку

Тіло 51-річного Россі знайшли 6 березня 2013 року під вікном його офісу у внутрішньому дворі Палаццо Салімбені — штаб-квартири Monte dei Paschi di Siena у тосканському місті Сієна. Спочатку смерть визнали самогубством, однак залишалися підозри, що Россі міг стати жертвою злочину.

Парламент Італії створив дві комісії з розслідування цієї справи: першу у 2021 році, а друга працює з 2024 року. Друга комісія заявила, що виявлені нею докази виключають версію самогубства, а також повідомила про двох підозрюваних. Їх встановили на підставі інформації, отриманої від двох ув'язнених; серед підозрюваних названо колишнього президента MPS Джузеппе Муссарі.

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Версія економічного мотиву

Муссарі заперечив будь-які неправомірні дії та попередив про можливі юридичні кроки проти голови парламентської комісії.

За даними агентства, прокуратура Сієни, яка також відновила розгляд справи, передала документи антимафіозним прокурорам у Флоренції після скарги дружини та дочки Россі. Прокурори Брешії, за повідомленнями, вивчають можливі економічні мотиви ймовірного вбивства, пов'язані зі скороченням спонсорських угод MPS. Це могло зачепити інтереси людей, пов'язаних із калабрійською мафією 'Ндрангета.

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