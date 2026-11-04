AP оголосило Марка Ворнера переможцем виборів до Сенату у Вірджинії — The Guardian

Associated Press оголосило чинного сенатора-демократа Марка Ворнера переможцем сенатських перегонів у Вірджинії, США. Це один із перших результатів проміжних виборів, голосування на яких відбулося в усіх 50 штатах і окрузі Колумбія. Мільйони американців до цього проголосували достроково або поштою, повідомляє The Guardian.

Боротьба за більшість у Сенаті

Республіканці захищають більшість у Сенаті, яку здобули після виборів 2024 року, отримавши 53 місця у верхній палаті Конгресу. Демократам необхідно здобути щонайменше чотири місця, щоб повернути контроль над Сенатом.

У разі успіху демократи зможуть блокувати законопроєкти президента Дональда Трампа, видавати повістки для розслідування діяльності його адміністрації та відхиляти кандидатури до федеральних судів, зокрема до Верховного суду США.

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Ключові штати та суперечки

Спочатку демократи вважали найперспективнішими для здобуття місць Мен, Північну Кароліну, Огайо та Аляску. Згодом партія також розраховувала на конкурентну боротьбу в Техасі, Канзасі, Айові та Південній Кароліні. Напередодні виборів Трамп проводив кампанію, зокрема у Канзасі, Південній Кароліні та Техасі.

Республіканці прагнули відібрати місця у демократів у Джорджії, Мічигані, Нью-Гемпширі та Міннесоті. Опитування The New York Times і Siena University, оприлюднене в неділю, показало перевагу демократів у п’яти ключових штатах і статистичну рівність у шостому.

The New York Times також повідомила, що кампанія кандидатки до Сенату на Алясці Мері Пелтоли нібито співпрацювала з демократичними політичними операторами, щоб залучити кандидата з майже таким самим ім’ям, як у її суперника — чинного сенатора-республіканця Дена Саллівана. Губернатор Аляски наказав провести кримінальне розслідування цих тверджень. У Мічигані конгресвумен Гейлі Стівенс підтримала республіканця Майка Роджерса після поразки від демократа Абдула Ель-Сайєда на праймеріз.

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