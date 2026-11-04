AP повідомило, що Коллінз визнала поразку Джексону в Мені — TIME

Associated Press повідомило, що сенаторка-республіканка Сьюзен Коллінз визнала поразку демократу Трою Джексону на виборах до Сенату США у штаті Мен. Сам Джексон оголосив про перемогу рано-вранці в середу. Водночас AP ще не оголосило переможця перегонів. Про це повідомляє TIME.

Кандидат демократів

58-річний Джексон — колишній лісоруб і багаторічний законодавець штату Мен. Він став кандидатом Демократичної партії після того, як у середині літа з перегонів знявся ловець устриць Грем Платнер, проти якого лунали звинувачення у сексуальному насильстві. Платнер назвав їх категорично неправдивими.

Джексон живе в селищі Аллагаш на півночі штату, населення якого становить близько 230 людей. У своїй короткій кампанії він критикував економічну політику республіканців, пов'язував Коллінз із її партією та президентом Дональдом Трампом і закликав до заходів, які мали б зробити життя доступнішим.

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Кандидат також розповідав, що виріс у бідній родині та почав працювати на лісозаготівлях у 19 років. У 2002 році його обрали до законодавчого органу Мену, а згодом він став президентом Сенату штату. Джексон підтримує профспілки, а під час кампанії до Сенату США виступав, зокрема, за скасування Імміграційної та митної служби США і програму Medicare for All.

Напружені перегони

В останні тижні кампанії опитування показували майже рівні позиції кандидатів. Коллінз нагадувала виборцям про кошти та проєкти, які вона залучила до штату як голова Сенатського комітету з асигнувань. Джексон натомість стверджував, що ці переваги не компенсують економічного тиску, спричиненого політикою республіканців, яку підтримувала сенаторка.

Коллінз є сенаторкою-республіканкою, яка найдовше перебувала на посаді, та найдовше чинною членкинею Конгресу від Мену. У 2020 році вона переобралася з перевагою у дев'ять відсоткових пунктів, хоча Джо Байден переміг у штаті з таким самим відривом. Частина виборців, які раніше підтримували Коллінз, заявила TIME, що вважає її менш незалежною, ніж на початку її політичної кар'єри, і прагне передати контроль над Конгресом демократам.

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