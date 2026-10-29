Апеляційний суд Бухареста продовжив на 30 днів досудове тримання під вартою румунського ультраправого політика Каліна Джорджеску, якого розслідують у справі про ймовірне шахрайство на 1,1 млн євро. Про це повідомляє Al Jazeera.

Рішення апеляційного суду

Суд скасував рішення нижчої інстанції від 13 жовтня, яким було постановлено перевести Джорджеску з-під варти під домашній арешт на 30 днів на час розслідування. Після рішення апеляційної інстанції політик залишився під вартою щонайменше до 27 листопада.

За даними прокуратури, Джорджеску та ще двоє підозрюваних переконали румунського бізнесмена передати їм 1,1 млн євро. Слідство стверджує, що вони запевняли підприємця у можливості отримати кредитну лінію обсягом до 15 млн євро в закордонній фінансовій установі. Джорджеску заперечує будь-які порушення та називає розслідування політично мотивованим.

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У середу сотні прихильників політика протестували проти розслідування. За повідомленнями медіа, окремі групи увійшли до будівлі суду в Бухаресті, вимагаючи звільнення Джорджеску.

Контекст президентських виборів

Джорджеску здобув найбільше голосів у першому турі президентських виборів у Румунії в листопаді 2024 року. Результати голосування та другий тур скасували після звинувачень у втручанні Російської Федерації — держави-агресора. Москва заперечувала втручання у вибори.

Згодом Джорджеску не допустили до повторних виборів, перемогу на яких у травні 2025 року здобув проєвропейський центрист Нікушор Дан. В іншій справі прокуратура звинувачує Джорджеску в підбурюванні до насильства після скасування голосування, поширенні неправдивої інформації, спробі підірвати національну безпеку та пропагуванні фашистських лідерів 1930-х років.

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