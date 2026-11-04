Апеляційний суд Норвегії залишив Маріуса Борга Хойбі під вартою — Der Spiegel

Апеляційний суд Норвегії постановив, що Маріус Борг Хойбі, старший син Метте-Маріт, має залишитися під вартою. Раніше суд першої інстанції вирішив не продовжувати запобіжний захід, однак прокуратура оскаржила це рішення, повідомляє Der Spiegel з посиланням на норвезьке агентство NTB.

Рішення апеляційного суду

29-річний Хойбі перебуває під вартою з лютого. Запобіжний захід йому регулярно продовжували на чотири тижні, а від літа він відбуває його вдома під електронним браслетом.

Захисники Хойбі заявили, що розраховували на інше рішення. Вони повідомили, що вивчать обґрунтування апеляційного суду та обговорять із клієнтом подальші кроки. Один з адвокатів раніше заявляв, що домашній арешт наразі є для Хойбі нестерпним.

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Вирок оскаржено

Влітку норвезький суд засудив Хойбі до чотирьох років позбавлення волі за низку правопорушень, зокрема за два зґвалтування за норвезьким законодавством. Цей вирок не набув законної сили, оскільки його оскаржили.

Апеляційний розгляд має початися в лютому. Під час нього повторно розглядатимуть звинувачення у зґвалтуваннях, а також у домашньому насильстві щодо колишньої дівчини Хойбі.

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