Апеляційний суд призупинив рішення про винятки для здоров’я в Айдахо — The Hill

Апеляційний суд США призупинив дію попереднього рішення федерального судді, яке зобов’язувало штат Айдахо дозволяти винятки із заборони абортів, якщо лікар вважав процедуру необхідною для захисту здоров’я пацієнтки. Рішення ухвалила колегія Апеляційного суду дев’ятого округу США з перевагою у два голоси проти одного, повідомляє The Hill.

Позиція апеляційного суду

Суд дійшов висновку, що лікар Стейсі Сейб, який оскаржив закон штату, ймовірно, не зможе домогтися визнання конституційного права на аборт для збереження здоров’я пацієнтки. Призупинення стосується 81-сторінкового рішення окружного судді Лінна Вінмілла, ухваленого в серпні.

Згодом Вінмілл звузив дію свого рішення: він заборонив застосовувати закон штату лише щодо позивача Стейсі Сейба. Більшість у справі сформували судді Кім Вордлоу та Консуело Каллахан. Вордлоу в окремій думці зазначила, що апеляційний суд зобов’язаний дотримуватися рішень Верховного суду США, і погодилася, що відповідачі мають імовірні шанси на успіх у справі.

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Розбіжності між суддями

Суддя Марша Берзон не погодилася з рішенням більшості. На її думку, постанова Верховного суду США у справі Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization 2022 року стосувалася лише вибіркових абортів. Вона попередила, що через це рішення деяких жінок можуть зобов’язати продовжувати вагітність за серйозного й незворотного ризику для здоров’я.

Контекст заборони

У справі Dobbs Верховний суд США постановив, що Конституція не гарантує права на аборт, скасувавши прецедент Roe v. Wade 1973 року. Після цього Айдахо та ще 12 штатів запровадили майже повні заборони на аборти. За даними Центру репродуктивних прав, ще у дев’яти штатах аборти обмежені.

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