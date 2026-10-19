Апеляційний суд Швеції визнав колишнього радника з національної безпеки Генріка Ландерхольма винним у недбалому поводженні з секретною інформацією. Суд скасував попередній виправдувальний вирок і призначив Ландерхольму штраф у розмірі 52 000 шведських крон.

Суд скасував виправдання

Як повідомляє The Local Sweden, Ландерхольм обіймав посаду радника з національної безпеки понад два роки та пішов у відставку в січні 2025 року. Це сталося після початку поліцейського розслідування через повідомлення, що він залишив секретні документи в незамкненій шафі в конференц-готелі на північ від Стокгольма.

У вересні 2025 року окружний суд Аттунди виправдав Ландерхольма. Тоді суд визнав, що він поводився недбало, а документи могли б поставити під загрозу національну безпеку, якби потрапили до рук іноземної держави. Водночас доказів того, що це сталося, а також умисного ризику чи інших обтяжувальних обставин не було.

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Штраф у 52 тисячі крон

19 жовтня 2026 року Апеляційний суд Свеа дійшов іншого висновку. Суддя Гокан Селлман заявив, що від осіб, які працюють із документами, що містять чутливу безпекову інформацію, слід очікувати високих стандартів поводження з ними. На думку суду, Ландерхольм виявив значну недбалість, коли забирав речі із сейфової скриньки, де зберігав документи.

Суд також врахував його посаду радника з національної безпеки та досвід роботи на високих державних посадах. Ландерхольма засудили до 80 денних штрафів по 650 крон кожен. У дописі в X він назвав обвинувальний вирок розчаруванням.

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