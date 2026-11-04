Апеляційний суд дев’ятого округу США голосами 6 проти 5 відновив призупинення дії постанови окружного суду, яка обмежувала дії адміністрації Трампа щодо бюлетенів. Як повідомляє Anadolu Agency, адміністрація знову може просити виборчих посадовців штатів відкладати бюлетені, пов’язані з особами, яких підозрюють у негромадянстві та відсутності права голосу. Федеральні посадовці також можуть попереджати про можливе кримінальне переслідування за свідомий підрахунок незаконних бюлетенів.

Три судові рішення за 12 годин

Це стало третім рішенням суду приблизно за 12 годин у день виборів. Спершу колегія з трьох суддів призупинила дію постанови окружного суду, яка обмежувала дії адміністрації. Згодом повний склад Дев’ятого округу скасував це рішення та призначив повторний розгляд у розширеному складі.

Після цього колегія з 11 суддів відновила призупинення дії постанови окружного суду. За цим рішенням адміністрація також тимчасово не зобов’язана розкривати відомості про певні ордери та повістки великого журі, пов’язані з імовірно неправомочними виборцями. Крім того, вона не повинна повідомляти виборчих посадовців про обмеження, встановлені окружним суддею.

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Позиції суддів

Судді Ерік Д. Міллер і Марк Дж. Беннетт в окремих думках зазначили, що тлумачення законодавства Міністерством юстиції може бути необґрунтованим. Водночас вони вказали, що суди загалом не можуть заборонити відомству повідомляти власне тлумачення федерального кримінального права, навіть якщо воно є неправильним.

П’ятеро суддів не погодилися з рішенням більшості. Головна суддя Мері Мургія заявила, що попередження про федеральне переслідування ставлять виборчих посадовців у складне становище, змушуючи їх узгоджувати суперечливі юридичні обов’язки під час проведення виборів.

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