Апеляційний суд Дев’ятого округу США вдруге менш ніж за тиждень відхилив клопотання адміністрації президента Дональда Трампа не враховувати 20 тисяч поштових бюлетенів у Каліфорнії. Рішення ухвалили 30 жовтня, менш ніж за чотири дні до проміжних виборів 3 листопада, повідомляє Al Jazeera.

Позиція апеляційного суду

Більшість суддів дійшла висновку, що вимога федерального уряду суперечить Конституції США та створює ризик позбавлення виборчих прав людей, які мають право голосу. У постанові зазначено, що наслідком такого кроку було б не лише відокремлення бюлетенів, а й зрештою їхнє анулювання та виключення виборців зі списків.

Рішення підтримали судді Марк Беннетт і Габріель Санчес, призначені відповідно Трампом і його попередником Джо Байденом. Суддя Патрік Буматай, якого також призначив Трамп, висловив окрему думку та назвав клопотання адміністрації обґрунтованим.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позов і сумніви щодо списку

Адміністрація Трампа заявляла, що близько 20 тисяч імовірних негромадян отримали поштові бюлетені для участі у виборах у Каліфорнії. 15 жовтня вона подала позов, вимагаючи не враховувати ці бюлетені. Влада штату відмовилася виконати вимогу та попросила докази того, що люди зі списку справді є іноземними громадянами. За даними уряду Каліфорнії, таких доказів не надали.

Точність списку адміністрації Трампа вже викликала сумніви. Зокрема, влада Невади у вересні заявила, що федеральна адміністрація помилково позначила громадян США як негромадян, а згідно з цією заявою, жодне ім’я у списку не було правильним. Минулого тижня адміністрація висунула пов’язані з виборами обвинувачення проти 28 іноземних громадян у Каліфорнії, однак деякі з них повідомили Los Angeles Times, що ніколи не реєструвалися для голосування.

Раніше апеляційний суд уже відхилив екстрене клопотання адміністрації, зазначивши, що судам нижчої інстанції не дали достатньо часу для розгляду справи. У середу суд нижчої інстанції також ухвалив рішення не на користь адміністрації Трампа, після чого вона знову звернулася до Дев’ятого округу.

Читай нас у