Апеляційний суд США засумнівався у позові проти Каліфорнії — Al Jazeera

Апеляційний суд США висловив сумніви щодо позову Міністерства юстиції проти Каліфорнії, яким федеральна влада прагне домогтися неврахування поштових бюлетенів, надісланих виборцям, яких вона вважає ймовірними негромадянами США. Про це повідомляє Al Jazeera.

Позиція суду

Суддя апеляційного суду Марк Беннетт під час усних слухань у неділю заявив, що колегія з трьох суддів ухвалить рішення якомога швидше. Водночас він поставив під сумнів правові підстави вимог Міністерства юстиції.

Беннетт звернув увагу на положення Конституції США про вибори, за яким штати, а не федеральний уряд, адмініструють виборчий процес. За його словами, запитувана урядом судова заборона суперечила б законодавству, ухваленому законодавцями Каліфорнії відповідно до цього положення.

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Позов напередодні виборів

15 жовтня Міністерство юстиції подало позов проти Каліфорнії — менш ніж за три тижні до проміжних виборів 3 листопада. Відомство просить федеральний суд не враховувати тисячі поштових бюлетенів, які, за твердженням уряду, були надіслані «ймовірним негромадянам».

Згідно з позовом, адміністрація президента Дональда Трампа передала посадовцям Каліфорнії список із 20 тисяч осіб, яких вважає такими, що не мають права голосу через громадянство. Захисники виборчих прав заявляли, що адміністрація не розкрила методику формування такого переліку, а повідомлення викривачів ставили під сумнів його точність.

Влада Каліфорнії у відповідь наголосила, що штат має суворі запобіжники проти голосування негромадян, а твердження Міністерства юстиції ґрунтуються на сумнівних даних. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав позов спробою придушити голосування виборців штату напередодні дня виборів.

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