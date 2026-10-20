APP заявила, що обмеження зеленої сертифікації не є призупиненням — Channel NewsAsia

У Сінгапурі індонезійська компанія Asia Pulp and Paper (APP) заявила, що тимчасове обмеження на використання її сертифікації за посиленою Сінгапурською схемою екологічного маркування SGLS+ не є призупиненням сертифікатів. Обмеження запровадила Сінгапурська екологічна рада після того, як вона пов’язала трьох постачальників деревного волокна APP із пожежами в Індонезії, що спричинили задимлення в Сінгапурі, повідомляє Channel NewsAsia.

Вимоги до компанії

Обмеження стосується трьох концесійних територій — ділянок, які компанії мають право використовувати або розвивати. Йдеться про постачальників PT Bumi Mekar Hijau, PT Bumi Andalas Permai та PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries. Національне агентство з довкілля Сінгапуру також видало їм повідомлення про превентивні заходи.

Із середи APP має посилити моніторинг і щодня звітувати про осередки загоряння, заходи із запобігання пожежам, їх локалізацію та гасіння, а також подальші дії на трьох концесійних територіях. Компанія повідомила, що вимога щоденного звітування діятиме до окремого повідомлення ради.

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Строків зняття обмежень не визначили

APP заявила, що визначеного строку для зняття обмежень наразі немає. Компанія назвала своїм першочерговим завданням виконання вимог щодо звітності, надання раді необхідної інформації та демонстрацію прогресу у реагуванні на висловлені нею занепокоєння.

Сінгапурська екологічна рада зазначила, що сертифікат APP можуть призупинити, якщо компанія не доведе ефективність посилених заходів моніторингу, запобігання та гасіння пожеж. APP, яка випускає паперові товари під брендами Paseo і Nice, заявила про готовність співпрацювати з радою та підтримувати прозорість у діяльності й ланцюгу постачання.

Мережа супермаркетів FairPrice, яка у 2015 році прибирала продукцію APP із полиць, повідомила, що уважно стежить за розвитком ситуації. Компанія заявила, що контактує з постачальниками для отримання роз’яснень щодо повідомлених проблем і заходів реагування.

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