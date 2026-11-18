На тлі нестабільності фондового ринку США, розпродажу акцій компаній у сфері штучного інтелекту та скандального усунення Дженсена Хуанга з Nvidia компанія Apple демонструє впевнене зростання. Від початку року акції технологічного гіганта подорожчали на 30%, а його ринкова капіталізація сягнула рекордних 5,1 трильйона доларів.

Чому інвестори обирають Apple

Apple стала лідером серед технологічних гігантів "Чудової сімки" та забезпечила майже третину загального зростання індексу S&P 500.

Головний секрет стійкості полягає в тому, що компанія не бере участі у виснажливій гонці витрат на інфраструктуру штучного інтелекту.

Поки конкуренти спалюють вільні грошові потоки на дата-центри та чипи, Apple зосередилася на продажу пристроїв — зокрема, випустила складаний iPhone за ціною близько $2000, який миттєво викликав ажіотаж серед покупців.

Така стратегія зробила виробника iPhone "тихою гаванню": індекс очікуваної волатильності акцій Apple знизився на 10%, тоді як для індексу Nasdaq 100 цей показник підскочив на 14%.

Що насторожує аналітиків Волл-стріт

Попри рекорди, купівля акцій Apple стає дедалі ризикованішою. Зараз папери компанії торгуються за ціною, що у 37 разів перевищує очікуваний прибуток за наступні 12 місяців — це максимум із 2007 року.

Історично високий коефіцієнт PEG на рівні 5,3 також вказує на суттєву переоцінку акцій (для порівняння, у Nvidia цей показник нижчий за 0,15).

Ситуацію ускладнює сповільнення фінансових показників. Через дефіцит мікросхем пам'яті компанія дала стриманий прогноз щодо рентабельності, а зростання доходів у 2027 фінансовому році сповільниться до 10% проти 15% роком раніше.

Через це лише 36 із 59 аналітиків, яких відстежує Bloomberg, рекомендують купувати папери Apple, прогнозуючи їхнє помірне зниження протягом року.

Про це повідомляється з посиланням на дані Bloomberg.

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