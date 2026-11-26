У Польщі футбольного арбітра Шимона Марциняка призначили головним суддею недільного матчу 16-го туру Екстракляси між «Ягеллонією» та «Радом'яком». Поєдинок має розпочатися о 20:15.

Раніше робота 45-річного арбітра викликала критику частини коментаторів і вболівальників «Манчестер Юнайтед» після матчу Ліги чемпіонів проти лісабонського «Спортинга», що завершився з рахунком 2:2. Про це повідомляє Interia Sport.

Рішення у матчі Ліги чемпіонів

У першому таймі Марциняк призначив на користь «Спортинга» два пенальті з інтервалом у три хвилини. Він також не зарахував два голи «Манчестер Юнайтед», в обох випадках зафіксувавши порушення правил з боку футболістів англійського клубу.

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Крім того, арбітр вилучив Юрі Тілеманса, показавши йому другу жовту картку. Тренер «Манчестер Юнайтед» Маурісіо Почеттіно після гри заявив, що його команду покарали в ключових епізодах, а рішення Марциняка назвав незрозумілими. Колишній футболіст збірної Англії Ешлі Янг, за даними видання, назвав суддівські рішення ганьбою та розкритикував скасування першого гола манчестерського клубу.

Статистика в Екстраклясі

У поточному сезоні Марциняк відпрацював арбітром на 11 матчах польської Екстракляси. За цей час він показав 40 жовтих і дві червоні картки, а також призначив п'ять пенальті.

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