Уряд Аргентини звернувся до Міжнародного трибуналу з морського права із запитом про тимчасові заходи, щоб зупинити санкціоновану Великою Британією діяльність, пов’язану з вуглеводнями, поблизу Фолклендських островів. Про це йдеться у заяві аргентинської влади, яку цитує Cyprus Mail.

Запит до морського трибуналу

Аргентина прагне не допустити освоєння Сполученим Королівством вуглеводневих ресурсів на континентальному шельфі Північного Фолклендського басейну. В аргентинському уряді заявили, що звернення має на меті захистити суверенні права країни на її континентальний шельф і запобігти діям, які, за твердженням Буенос-Айреса, Велика Британія дозволила в односторонньому порядку та незаконно.

Посилення суперечки

Напруженість між Аргентиною та Великою Британією щодо території, яка перебуває під британським контролем і на яку претендує Аргентина, посилилася. Минулого місяця уряд президента Хав’єра Мілея подав законопроєкт про посилення відповідальності для компаній, що бурять нафту біля островів.

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Запропонований закон передбачає суворіші покарання для компаній і фізичних осіб, залучених до діяльності, пов’язаної з природними ресурсами на Фолклендських островах та в морських просторах Аргентини без дозволу аргентинської влади. Документ, який ще має схвалити Конгрес, має оновити законодавство 2011 року.

Компанії Navitas Petroleum і Rockhopper Exploration, які володіють морським проєктом Sea Lion на північ від островів, раніше заявляли, що не очікують зриву його реалізації через дії Аргентини. Уряд Великої Британії повідомив, що не поступиться перед погрозами та захищає право жителів Фолклендських островів на самовизначення.

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