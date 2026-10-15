Аргентина та США змінили торговельну угоду для ратифікації — Buenos Aires Times

Аргентина та США погодили зміни до торговельної угоди, підписаної в лютому, щоб домогтися її ратифікації аргентинським Конгресом. Протокол про внесення змін у середу підписали міністр закордонних справ Аргентини Пабло Куірно та торговельний представник США Джеймісон Грір, повідомляє Buenos Aires Times.

Угоду готують до розгляду Конгресом

Куірно заявив у соцмережах, що оновлена редакція домовленостей має забезпечити передбачуваність для аргентинського експорту на американський ринок. За його словами, зміни також дадуть уряду президента Хав’єра Мілея змогу подати торговельну угоду до Конгресу для остаточного схвалення.

Радники Мілея раніше повідомили адміністрації президента США Дональда Трампа, що не мали достатньої кількості голосів для ратифікації документа. Аргентинська влада також хотіла переглянути умови після рішення Верховного суду США, який скасував запроваджені Трампом глобальні тарифи невдовзі після укладення угоди.

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Зміни у тарифних положеннях

США оприлюднили текст оновленої угоди, з якого прибрали конкретні згадки про взаємні тарифи, що були предметом рішення Верховного суду. Торговельне представництво США заявило, що розраховує продовжити роботу з Аргентиною над ратифікацією та виконанням домовленостей.

Куірно також повідомив, що в межах нових протоколів США підтвердили для аргентинських товарів тарифний режим найбільшого сприяння відповідно до узгоджених умов. Він назвав угоду черговим кроком у новому торговельному, фінансовому та інвестиційному порядку денному між президентами Дональдом Трампом і Хав’єром Мілеєм.

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