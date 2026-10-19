Уряд Аргентини запустив програму добровільного звільнення у державному секторі, яка має на меті скоротити ще 20 тисяч робочих місць. Як повідомляє Buenos Aires Times, програма діятиме протягом місяця, починаючи з 1 листопада.

Умови програми

Відповідний декрет опублікували в Офіційному віснику Аргентини. У документі метою ініціативи названо належний та ефективний розподіл державних ресурсів.

Міністр дерегуляції та трансформації держави Федеріко Штурценеггер заявив, що влада продовжує шукати способи зменшити державні видатки, аби надалі знижувати податки. Програма передбачає різні суми виплат залежно від віку працівника та тривалості його роботи. Її учасникам також заборонять повертатися на роботу до державної адміністрації протягом наступних восьми років.

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Реакція профспілки та дані про зайнятість

Профспілка державних службовців ATE оголосила про демонстрацію проти нової схеми. Її генеральний секретар Родольфо Агіар назвав програму примусовим звільненням і заявив, що профспілка повністю відкидає цей декрет.

За даними, які Штурценеггер оприлюднив у вересні, від часу вступу президента Хав'єра Мілея на посаду в грудні 2023 року кількість робочих місць у національній державній адміністрації зменшилася на 21%, або приблизно на 77 500 посад. Водночас офіційні дані свідчать, що за цей період Аргентина втратила до 241 тисячі найманих робочих місць у приватному секторі. Кількість приватних роботодавців скоротилася до 482 тисяч компаній — найнижчого рівня з 2007 року, за даними аналітичного центру Fundar.

Штурценеггер також повідомляв про створення близько 400 тисяч робочих місць, однак до цього показника включено неформальну зайнятість і самозайнятих. Рівень неформальної зайнятості в Аргентині за останні три роки зріс на три відсоткові пункти — приблизно до 45%.

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