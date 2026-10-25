Архідієцезія Нью-Йорка досягла угоди на $800 млн із заявниками — Jerusalem Post
Католицька архідієцезія Нью-Йорка у США досягла угоди на 800 млн доларів для врегулювання позовів приблизно 1300 людей, які заявили про сексуальне насильство з боку духовенства. Про це з посиланням на адвокатів повідомляє Jerusalem Post.
Одна з найбільших угод
За даними видання, архідієцезія погодилася на виплату у травні. Ця сума є однією з найбільших у низці судових справ щодо сексуального насильства з боку духовенства у Сполучених Штатах.
Юридична фірма Jeff Anderson & Associates, яка представляє 300 людей із числа заявників, назвала домовленість важливим моментом у прагненні до справедливості.
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Оприлюднення документів
Угода поступається лише домовленості Архідієцезії Лос-Анджелеса, яка у 2024 році досягла виплати на 880 млн доларів. У межах нинішнього врегулювання нью-йоркська архідієцезія також зобов’язалася оприлюднити документи щодо осіб, причетних до сексуальних правопорушень у церкві.
Домовленість також дає заявникам змогу звертатися з позовами до страховиків церкви для отримання додаткових виплат. Водночас вона дає архідієцезії змогу уникнути банкрутства.