Арлукович: працівники з полегшенням сприйняли заяву Пельчинської-Наленч — RMF24

У Польщі євродепутат від «Громадянської коаліції» Бартош Арлукович заявив, що багато найближчих співробітників Катажини Пельчинської-Наленч із полегшенням сприйняли її оголошення про намір залишити уряд Дональда Туска. Про це політик сказав в ефірі програми Rozmowa o 7:00, повідомляє RMF24.

Критика стилю управління

Арлукович сказав, що розмовляв із чиновниками та заступниками міністра й знає, як Пельчинська-Наленч керувала відомством. За його словами, його критичні зауваження ще до її заяви про вихід з уряду були чіткими й категоричними.

Євродепутат також заявив, що найближчі співробітники міністерки мали до неї багато зауважень. Він додав, що не хоче надалі критикувати Пельчинську-Наленч, оскільки, на його думку, своїм рішенням вона перекреслила власні досягнення. Арлукович висловив жаль щодо того, як, за його оцінкою, завершується її політичний шлях.

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Заяви про можливі претензії

Арлукович заявив, що в контексті Пельчинської-Наленч іще обговорюватимуть теми мобінгу та насильства, не навівши подробиць. Водночас він сказав, що не вважає її вихід з уряду проблемою для кабінету Туска.

Минулого тижня Пельчинська-Наленч, яка була міністеркою фондів і регіональної політики та очолює партію «Польща 2050», повідомила про намір залишити уряд. Вона пояснила це тим, що цінності для неї важливіші за посади.

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