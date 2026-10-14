Армія Ємену заявила про 2200 ударів по хуситах за добу — Asharq Al-Awsat

У Ємені збройні сили заявили про 2200 високоточних ударів по позиціях хуситів протягом 24 годин на десятий день операції «Світанок Ємену». Найінтенсивніші бої, за повідомленням Asharq Al-Awsat, тривають у провінціях Таїз, Маріб та Ель-Джауф.

Військові стверджують, що для ударів залучили винищувачі, безпілотники, польову артилерію, ракетні установки та снайперські підрозділи. За їхніми попередніми оцінками, було нейтралізовано близько 1200 бійців-хуситів, а понад 440 одиниць військової техніки та іншого обладнання знищено або пошкоджено.

Бої на кількох напрямках

Представник збройних сил Маджед ан-Нузайлі заявив, що операції були спрямовані на командні пункти, укріплення, вогневі позиції, склади зброї та боєприпасів, транспорт і логістичні об'єкти хуситів. Урядові сили також повідомили про просування на східному та південному напрямках.

У Таїзі зіткнення відбувалися на південь, схід і захід від міста, зокрема в районах Аль-Акрад, Ас-Сарарі, Ді-аль-Бірах і Дахіх. Військові джерела заявили, що урядові сили змусили бійців-хуситів відступити з Ас-Сарарі в районі Сабір-аль-Мавадим. Інженерні підрозділи, за даними уряду, розміновують відбиті позиції на західному фронті та намагаються убезпечити дороги.

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Гуманітарна ситуація погіршується

Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив, що лікарні Ємену зазнають дедалі більшого навантаження через різке зростання кількості поранених. Деякі медичні заклади поблизу лінії фронту в Марібі, Таїзі та на узбережжі Червоного моря за тиждень прийняли понад 700 поранених.

Організація попередила про нестачу хірургічних матеріалів, анестетиків, кисню та медикаментів. Міжнародна організація з міграції станом на 12 жовтня зафіксувала 217 303 переміщені особи, або 36 216 домогосподарств. Близько 55% із них перебувають у провінції Таїз.

ООН також попередила, що запаси пшениці та борошна в Таїзі можуть вичерпатися менш ніж за три тижні. Речник ООН Стефан Дюжаррік, посилаючись на повідомлення гуманітарних партнерів, заявив, що ціни на продовольство зросли приблизно на 50%, бензин подорожчав утричі, а газ для приготування їжі став переважно недоступним.

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