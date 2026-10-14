Армія Ємену заявила про понад 200 убитих і поранених хуситів у Таїзі — Anadolu Agency

Армія Ємену заявила, що в боях у південно-західній провінції Таїз у середу, 14 жовтня, загинули або були поранені понад 200 бійців-хуситів. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на заяву Таїзького військового напряму, опубліковану в соцмережі X.

Бої на кількох напрямках

За заявою військових, запеклі зіткнення тривали на напрямку Дхубаб на захід від міста Таїз, а також на напрямках Аль-Акруд і Аль-Шакаб на південь від нього. Бої почалися вранці та посилилися в другій половині дня.

Військові також заявили, що бойові літаки завдали удару по колоні танків і військової техніки хуситів у районі Рас-аль-Наджд округу Аль-Місрах. Ще два авіаудари, за їхніми даними, було завдано по позиціях хуситів поблизу пагорба Софітель на схід від Таїза.

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Заяви про втрати техніки

Пізно ввечері два додаткові авіаудари, за твердженням військових, були спрямовані по танку та військовій машині на напрямку Дхубаб. Армія заявила про знищення військової машини, озброєної колони та безпілотника, а також про пошкодження двох танків. Ці дані незалежно не підтверджені, а хусити їх не коментували.

Бої відбуваються в межах операції «Світанок Ємену», яку міжнародно визнаний уряд країни розпочав на початку жовтня для повернення територій, контрольованих хуситами, зокрема столиці Сани. Наступ, за даними агентства, підтримує коаліція на чолі із Саудівською Аравією.

Ємен охоплений конфліктом із 2014 року, коли хусити захопили Сану, що змусило міжнародно визнаний уряд залишити столицю. У 2015 році коаліція на чолі із Саудівською Аравією втрутилася у конфлікт на підтримку уряду.

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