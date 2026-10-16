Армія Гватемали отримала чотири літаки зі США за близько $30 млн — The Rio Times

Армія Гватемали 14 жовтня отримала чотири літаки, придбані у США за близько 230 млн гватемальських кетсалів, або приблизно 30 млн доларів. Йдеться про один транспортний літак Twin Otter і три Turbo Thrush для боротьби з лісовими пожежами, повідомляє The Rio Times з посиланням на гватемальське видання La Hora та Міністерство оборони країни.

Транспорт і медична евакуація

Двомоторний турбогвинтовий Twin Otter призначений для перевезення вантажів і пасажирів, зокрема з коротких злітно-посадкових смуг. У Міністерстві оборони Гватемали заявили, що його планують використовувати для транспортування особового складу, медичної евакуації та доставки допомоги до відрізаних районів.

Три одномоторні Turbo Thrush застосовуватимуть для скидання води або вогнегасних речовин під час гасіння пожеж. За даними міністерства, ці літаки мають підтримувати боротьбу з лісовими пожежами та зменшити ризики для військових, залучених до таких робіт.

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Подальша модернізація

У Міноборони Гватемали назвали поставку частиною модернізації сухопутних, повітряних і військово-морських сил країни. Дати офіційної презентації чотирьох літаків поки не визначили.

За інформацією видання, Гватемала також планує військові закупівлі за домовленостями зі США, Ізраїлем і Колумбією на суму понад 55 млн доларів. Вони можуть охоплювати озброєння, тактичне спорядження, засоби зв’язку, літаки та човни. Раніше країна отримала два американські гелікоптери Bell 412 EPX, які прибули у грудні 2022 року.

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