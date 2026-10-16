Армія Ізраїлю ліквідувала командира Нухби, причетного до нападу на базу Реїм

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Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію Махера Валіда Амера аль-Хасіні — бойовика підрозділу «Нухба» угруповання ХАМАС, який брав участь у нападі на військову базу Реїм 7 жовтня 2023 року.

За даними ЦАХАЛу, останнім часом він готував напади на ізраїльських військових і цивільних, а також займався відновленням військового потенціалу ХАМАС.

Бойовика ліквідували авіаударом на півдні сектору Гази 14 жовтня. В ізраїльській армії заявили, що операцію провели для усунення загрози.

Джерело: ЦАХАЛ

Ізраїльська армія завдала авіаударів, здійснила артилерійські обстріли та підриви на півдні Лівану. Військова техніка також просунулася до південних околиць прикордонного міста Кфар-Шуба.

Уряд Ізраїлю схвалив джерело фінансування для закупівлі 12 ударних вертольотів Apache AH-64E виробництва Boeing. Це дало змогу підписати угоду того ж дня, а поставки вдосконаленої версії Apache заплановані на початок наступного десятиліття.

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