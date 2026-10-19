Армія Ізраїлю оприлюднила план ХАМАС щодо вибухівки біля таборів — Jerusalem Post

У секторі Гази Армія оборони Ізраїлю заявила, що оприлюднила внутрішній документ ХАМАС, датований квітнем 2024 року. Як повідомляє Jerusalem Post, за твердженням ізраїльських військових, документ містить план закладати вибухові пристрої у таборах для переміщених цивільних та поблизу них. Військові заявили, що це мало стати прикриттям, якщо керівництву угруповання знадобиться залишити ці місця.

Плани щодо таборів

За даними Армії оборони Ізраїлю, документ передбачав підрив саморобних вибухових пристроїв навколо цивільних таборів у разі наближення ізраїльських військ. В ізраїльській армії вважають, що це могло викликати паніку та дозволити оперативникам ХАМАС залишити район.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Також, за твердженням ізраїльських військових, ХАМАС планував закласти вибухівку вздовж маршрутів, якими користуються жителі Гази. Метою, за версією армії, було затримати просування ізраїльських підрозділів у районі операцій.

Світлошумові гранати

Окремо документ, за даними Армії оборони Ізраїлю, передбачав застосування світлошумових гранат у таборах для створення хаосу, який міг би полегшити відхід оперативників ХАМАС. Ізраїльські військові назвали цей документ додатковим свідченням того, що угруповання готове наражати цивільне населення сектору Гази на небезпеку заради своїх операцій.

Читай нас у