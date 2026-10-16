Армія Ізраїлю оприлюднила приписані Сінвару документи — Jerusalem Post

Армія оборони Ізраїлю 16 жовтня оприлюднила документи, які, за її твердженням, написав лідер ХАМАС Ях'я Сінвар, а також відеозаписи операції в районі Тель-ель-Султан у Рафаху, сектор Гази, під час якої він загинув. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Що містять документи

За даними ізраїльських військових, в одному з документів Сінвар вимагав від бійців підрозділу «Нухба» фіксувати свої дії та якомога швидше поширювати зображення через медіа, щоб залякати населення Ізраїлю. Він також закликав заздалегідь планувати події, які, за його словами, мали створити «жахливі зображення».

В оприлюднених матеріалах також ішлося про можливе розширення нападу, якщо до нього долучаться інші палестинські збройні угруповання на Західному березі та очолювана Іраном «вісь опору». Сінвар писав про необхідність зосередити основні сили на визначених важливих цілях і ключових позиціях.

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Операція в Рафаху

Ізраїльські військові заявили, що підрозділи бригад «Нахаль» і 828 діяли в районі Тель-ель-Султан на основі розвідданих про можливу присутність важливих цілей ХАМАС. Спостерігачі помітили трьох озброєних людей приблизно за 300 метрів від інженерної операції. Командир батальйону відкрив вогонь і поранив одного з них у руку; згодом, за даними військових, його ідентифікували як Сінвара.

За версією Армії оборони Ізраїлю, Сінвар утік до іншої будівлі, де військові виявили сліди крові. Під час обшуку в солдатів кинули дві гранати, одна з яких вибухнула. Під час перестрілки один ізраїльський військовослужбовець дістав тяжке поранення та був евакуйований, повідомили в армії.

По будівлі вели вогонь із танка, кулеметів і стрілецької зброї. Того ж вечора дрон виявив усередині рештки людини, а наступного ранку пошукова група, за даними військових, ідентифікувала Сінвара та підтвердила його загибель.

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