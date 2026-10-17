Армія Нігерії пояснила затримання журналіста Amnesty International — Premium Times Nigeria

Армія Нігерії заявила, що затримала журналіста Лоуренса Зонго в Джосі через нібито несанкціонований доступ до військового об’єкта з обмеженим режимом і використання смарт-окулярів Meta. Зонго висвітлює конфлікти та є волонтером-репортером Amnesty International, повідомляє Premium Times Nigeria.

Затримання у військовому медзакладі

Журналіста затримали 5 жовтня у військовому медичному закладі на території кантонменту Максвелла Хобе — штаб-квартири 3-ї дивізії армії в Рукубі, Джос, штат Плато. За повідомленнями, він прийшов відвідати родичів, які лікувалися після поранень, отриманих під час нападу в районі місцевого самоврядування Басса.

Amnesty International заявила, що Зонго утримували без зв’язку із зовнішнім світом і що представникам організації не вдалося отримати до нього доступ. Правозахисники вимагали передати журналіста цивільній владі або негайно звільнити його.

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Версія військових і звільнення

У заяві в п’ятницю військові зазначили, що Зонго нібито увійшов до режимного об’єкта без необхідного дозволу. В армії також назвали потенційною загрозою безпеці використання ним смарт-окулярів Meta на території військового об’єкта та заперечили, що його звільнення стало наслідком тиску Amnesty International чи інших груп.

Журналіст Масара Кім у дописі в соціальних мережах стверджував, що військова поліція допитувала Зонго, оскільки не змогла перевірити його слова про родичів у госпіталі. За словами Кіма, деякі військові нібито хотіли висунути журналісту обвинувачення у шпигунстві, однак після втручання представників місцевої громади його звільнили. Видання зазначає, що ці деталі незалежно не підтверджені.

За даними Premium Times Nigeria, розслідування справи триває, а Зонго можуть попросити надати додаткові пояснення. Доступна інформація не встановлює, чи журналістові офіційно висунули обвинувачення та чи завершила армія розслідування.

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