Армія Пакистану заявила про запуск гіперзвукової ракети Fatah-2 ER — Dawn

Армія Пакистану 13 жовтня заявила про успішний випробувальний запуск гіперзвукової балістичної ракети збільшеної дальності Fatah-2 ER. Про це повідомляє Dawn з посиланням на пресслужбу пакистанських збройних сил ISPR.

Заявлені характеристики ракети

За даними ISPR, Fatah-2 ER обладнана сучасними навігаційними системами та авіонікою. У військовому відомстві заявили, що ракета здатна високоточно уражати цілі, а її траєкторія та маневрені можливості мають дозволяти долати системи протиракетної оборони противника.

У ISPR також зазначили, що збільшена дальність Fatah-2 ER посилить можливості армії уражати цілі в глибині території противника. Інших технічних характеристик ракети, зокрема її дальності, у повідомленні не навели.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Хто спостерігав за запуском

За випробуванням стежили командувач Армійського ракетного командування генерал-лейтенант Науман Закарія, старші офіцери армії, науковці та інженери. Командувач відзначив роботу й технічну майстерність науковців та інженерів, повідомили у пресслужбі.

Президент, прем'єр-міністр і начальник сил оборони Пакистану привітали фахівців із запуском версії ракетної системи Fatah-2 зі збільшеною дальністю. Минулого тижня Пакистан також повідомляв про успішні випробування розширеної версії наземної крилатої ракети Fatah-IV, розробленої в країні.

Читай нас у