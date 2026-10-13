Армія США планує переглянути запаси техніки та матеріалів для швидкого розгортання військ

Армія США планує протягом наступного календарного року ухвалити рішення щодо змін у передпозиціонованих запасах техніки та матеріалів, призначених для швидкого розгортання у разі конфлікту. За даними Defense News, про це заявив заступник командувача Командування матеріального забезпечення Армії США генерал-майор Гевін Лоуренс.

Перегляд проводять у межах програми Total Army Power Projection Equipment, або TAP2E. Вона передбачає оцінку розміщення озброєння, великогабаритної техніки та інших ресурсів, які зберігають на складах або розміщують передово. Їх планують швидко задіювати та передавати військам у разі потреби.

Запаси в Індо-Тихоокеанському регіоні

Згідно зі стратегією Армії США, робота за програмою TAP2E триватиме до 2032 року. Бюджетні документи передбачають для неї 702 млн доларів у 2027 фінансовому році. За даними звіту Конгресу США за 2024 рік, армія має щонайменше сім публічно визначених запасів: два у Північній Америці, два в Азії, один на кораблях і два в Європі.

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Бюджетна пропозиція також передбачає створення восьмого запасу в південно-західній частині Індо-Тихоокеанського регіону. Крім того, пропонується збільшити фінансування комплексного технічного обслуговування та утримання наявних передпозиціонованих запасів, орієнтованих на Європу.

Зміни у зберіганні матеріалів

Лоуренс зазначив, що армія координує роботу з Пентагоном, який ухвалює рішення щодо військової присутності в різних регіонах. Серед головних питань перегляду — чи розміщені запаси у потрібних місцях і чи достатньо там необхідного обладнання та матеріалів.

Раніше Армія США вже визначила окремі зміни: скорочення обсягів техніки, що зберігається на кораблях у межах програми APS afloat, а також переміщення одного нового комплекту обладнання до Тихоокеанського регіону. Ще одним напрямом є активніше використання Об’єднаних центрів розподілу на театрі дій, де зберігають витратні матеріали, зокрема медичні запаси.

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