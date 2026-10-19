Армія США назвала п’ятьох переможців конкурсу людиноподібних роботів — Defense News

Армія США оголосила п’ятьох переможців конкурсу xTechHumanoid, присвяченого оцінці можливого застосування людиноподібних роботів у майбутніх військових операціях. До переліку переможців увійшли ACES Group, IHMC Robotics, Hydroplane Limited, Ras Labs і Velocity Explorations, повідомляє Defense News.

Головний технологічний директор Армії США Алекс Міллер заявив, що програма мала визначити завдання, потреби місій і можливості, для яких людиноподібні роботи можуть бути найпридатнішими. Він назвав xTech способом оцінити технологічний ринок і пришвидшити впровадження перспективних розробок.

Відбір і випробування

На конкурс надійшло 103 заявки. Військові відібрали 10 фіналістів, кожен із яких отримав по 25 тисяч доларів, а п’ятьох переможців визначили після практичного експерименту. Пропозиції компаній оцінювали за військовою корисністю, технічними перевагами й технологічною зрілістю.

Під час заходу перевіряли, як роботи можуть виконувати завдання в умовах бойової місії малого підрозділу. Серед базових можливостей, які розглядали військові, були охорона контрольно-пропускних пунктів, подолання розривів або розчищення перешкод і гасіння пожеж. Також оцінювали теплові сенсори, автономність систем і тривалість роботи батарей.

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Межі сучасних технологій

Старший дослідник IHMC Robotics Роберт Гріффін зазначив, що окремі вимоги конкурсу перевищують можливості сучасної робототехніки. Як приклад він навів робота, який міг би рухатися зі швидкістю 28 миль на годину, нести вантаж масою 50 фунтів і працювати 24 години поспіль.

Команда IHMC зосередилася на базових функціях свого робота Alex: самостійному пересуванні та реагуванні на команди. Інші учасники представили окремі технології: Hydroplane і ACES Group — батареї, Velocity Explorations — програмне забезпечення для інтерпретації радіообміну, рухів і завдань людей, а Ras Labs — чутливі тактильні сенсори на кінчиках пальців для роботи з крихкими предметами.

В Армії США заявили, що конкурс показав як прогрес комерційної робототехніки, так і технічні проблеми, які ще належить вирішити. Отримані результати планують використати для спрямування досліджень на технології, що можуть бути найбільш корисними для військових.

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