Армія США очікує впливу обмежень на критичні мінерали з січня — Breaking Defense

У США Армія заявила, що очікує певного впливу на оборонні компанії, коли в січні 2027 року сплине дедлайн для припинення використання критичних матеріалів і мінералів із країн-супротивників. Про це заявила Ліз Міранда, виконавча заступниця при командувачі Командування матеріального забезпечення Армії США, пише Breaking Defense.

Виконавчий указ №14415, оприлюднений у липні, встановлює для американських компаній дедлайн до січня 2027 року, щоб припинити використання критичних матеріалів і мінералів із Китаю, Російської Федерації — держави-агресора, Ірану та Північної Кореї. Винятки можливі лише після схвалення урядом плану пом’якшення ризиків, у якому компанія має визначити конкретні кроки для пошуку нових постачальників у США або країнах-партнерах.

Перевірка ланцюгів постачання

За словами Міранди, вимога простежити ланцюги постачання до рівня сировини є складним завданням. Вона зазначила, що робота над цим триває, однак повної готовності ще не досягнуто. Водночас посадовиця не прогнозує різких або катастрофічних наслідків для Армії США після настання дедлайну.

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Вона очікує поступового посилення відповідальності за усунення вразливостей, пов’язаних із залежністю від іноземних супротивників. До критичних матеріалів, яких стосується указ, належать, зокрема, вольфрамові сплави для компонентів двигунів і гіперзвукових систем, а також германій, що використовується в системах тепловізійного спостереження. За даними Aerospace Industries Association, Китай є провідним виробником обох матеріалів.

Пошук альтернативних виробництв

Армія США також планує провести так зване виробниче родео для виявлення ризиків у виробництві та ланцюгах постачання, про які відомство може ще не знати. Міранда пояснила, що США не можуть локалізувати виробництво всіх необхідних компонентів, зокрема для забезпечення переваги у сфері безпілотників. Мета заходу — визначити прогалини у внутрішніх можливостях, інвестувати в їхнє усунення разом із промисловістю або залучити ресурси союзників.

Галузеві об’єднання водночас застерігають, що темпи виконання указу можуть бути надто високими. Aerospace Industries Association вважає, що винятки знадобляться і після січня 2027 року, оскільки наявного внутрішнього постачання критичних мінералів недостатньо для потреб компаній. У вересневому звіті асоціація зазначила, що значні потужності з переробки, рафінування та виробництва магнітів для аерокосмічної галузі можуть стати доступними не раніше 2028 року, а сертифікація та кваліфікація здатні додатково відтермінувати цей термін.

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