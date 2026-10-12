Армія США отримала першу мобільну гармату для заміни M777 — Defense News

Армія США отримала першу мобільну тактичну гармату Mobile Tactical Cannon корейського виробництва, яку планують випробувати як заміну 155-мм гаубицям M777. Про це повідомляє Defense News з посиланням на представників американської армії.

Систему виробництва Hanwha Defense USA демонстрували на заході Army Modernization Day на Капітолійському пагорбі раніше в жовтні. Виконавчий директор з управління портфелем наступальних вогневих засобів бригадний генерал Роберт Джей Мікеш-молодший заявив, що армія готується до випробувань і планує зібрати відгуки військовослужбовців.

Контракт на прототипи

У серпні армія США уклала з Hanwha контракт на створення прототипів Mobile Tactical Cannon. Чотирирічна угода вартістю до майже 263 млн доларів передбачає закупівлю до 18 систем для прискореного прототипування, випробувань та експериментів за участю військових. Контракт передбачає прискорене постачання перших шести прототипів і містить опцію ще на 12 установок.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Посадовці повідомили, що системи мають пройти серію експлуатаційних експериментів, покликаних перевірити їхню надійність у реалістичних бойових умовах. Mobile Tactical Cannon створена на основі самохідної гаубиці K9, яку південнокорейські військові використовують із 1999 року. Варіанти цієї системи також експлуатують у десяти інших країнах.

Дальність і подальші плани

Hanwha повідомляла про створення майданчика для інтеграції та випробувань в Опеліці, штат Алабама, де планує розробляти та вводити в експлуатацію ці установки. Армія США спершу має намір оснащувати новими самохідними гаубицями бригадні бойові групи Stryker, а згодом — мобільні та піхотні бригадні бойові групи. Окремо наприкінці серпня армія оприлюднила запит на гусеничний варіант Mobile Tactical Cannon, тоді як контракт Hanwha стосується колісної системи.

Бюджетні документи на 2027 фінансовий рік передбачають використання Mobile Tactical Cannon у програмі модернізації 155-мм артилерійських метальних систем. Вона охоплює вдосконалення метальних зарядів, модульних зарядів, систем запалювання, метальних речовин і пакування. Документи вказують на потребу уражати або нейтралізовувати артилерійські цілі на відстані до 70 км. Дальність дії M777 становить менш як 24 км, а з боєприпасом Excalibur — до 40 км; для K9 вона перевищує 60 км. Армія США планує отримати готову до розгортання версію Mobile Tactical Cannon до 2031 року.

Читай нас у