Армія США планує передати лазерну систему проти дронів на початку 2028 року — Defense News

Армія США планує завершити випробування першої високоенергетичної лазерної системи для протидії безпілотникам і передати її військовим для операцій на початку 2028 року. Про це представники армії заявили на щорічній конференції Асоціації армії США у Вашингтоні, пише Defense News.

У вересні армія уклала з компанією AeroVironment контракт на 464,8 млн доларів на постачання LOCUST X3 — модульної високоенергетичної лазерної системи, розміщеної на палеті. Перший комплекс мають поставити у четвертому кварталі 2027 фінансового року та встановити на Joint Light Tactical Vehicle.

Терміни випробувань

Керівник програми Defensive Fires бригадний генерал Гай Єлвертон заявив, що систему прагнуть якнайшвидше провести через випробування, валідацію та верифікацію. За його словами, граничним терміном він вважає весну 2028 року, однак бажаним було б передати комплекс у грудні або січні.

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Головний інженер Офісу проєктів спрямованої енергії армії США Кірк Вільямс зазначив, що військові хотіли б залишити першу установку для тестування та навчання. Водночас, за його словами, боєздатні системи протидії безпілотникам зазвичай спрямовують на розгортання.

Модульна конструкція

LOCUST X3 можна інтегрувати на різні транспортні платформи, зокрема JLTV та Infantry Squad Vehicle. За словами Вільямса, модульна конструкція має полегшити польове технічне обслуговування силами військовослужбовців, підвищити надійність системи та дозволити модернізувати її без заміни всього комплексу.

Віцепрезидент AeroVironment із питань спрямованої енергії Джон Ґарріті повідомив, що контракт передбачає понад 26 лазерних установок. Армія також продемонструвала вісім уражень цілей прототипом платформи спрямованої енергії під час Army Modernization Day у жовтні.

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