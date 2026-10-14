Армія США планує створити хаб у Південній Кореї — Defense News

Восьма армія США розбудовує у Південній Кореї регіональний центр логістики, ремонту та виробництва запчастин, який має забезпечувати не лише місцеві американські сили, а й військових в інших районах Індо-Тихоокеанського регіону. Командир Командування матеріального забезпечення армії США в Кореї полковник Скотт Карпентер заявив, що прагне перетворити цей підрозділ на центр передового виробництва для Індо-Тихоокеанського командування США, повідомляє Defense News.

Виробництво запчастин на місці

Військові вже застосовують адитивне виробництво, зокрема 3D-друк, і субтрактивне виробництво — механічне виготовлення деталі із суцільного металевого блоку. Як приклад Карпентер навів болт для турелі Common Remotely Operated Weapon Station, постачання якого відкладено до лютого 2027 року. Військовослужбовці в Кореї виготовили цю деталь за $1,27, уникнувши багатомісячної затримки та заощадивши понад $300.

Командування матеріального забезпечення вже придбало металевий 3D-принтер та готує інфраструктуру для його розміщення. За словами Карпентера, принтер очікують у січні або лютому, а надалі військові хочуть друкувати й такі деталі, як згаданий болт. До наступного літа Восьма армія очікує на обладнання для передового виробництва вартістю $3 млн. Ще приблизно $10 млн на техніку планують запросити в бюджеті армії США на 2028 фінансовий рік.

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Підтримка сил у регіоні

Карпентер також повідомив, що команда в Кореї виготовила методом субтрактивного виробництва вузол, який замовив підрозділ на Гуамі. Виготовлення обійшлося у $82, тоді як замовлення через звичайну систему постачання коштувало б $36 тис.

За його словами, військовослужбовці об'єднаних сил можуть подавати запити на потрібні деталі через спеціальну систему, після чого їх спрямовують до логістичного хабу армії США в Тегу. Ремонтні команди Восьмої армії вже виїжджали з Корейського півострова для підтримки III експедиційного корпусу морської піхоти на Окінаві в Японії та ротаційних армійських підрозділів на Гаваях.

Технічні та правові перешкоди

Командувач Восьмої армії генерал-лейтенант Джозеф Гілбер зазначив, що ремонт техніки в Кореї може дозволити довше не повертати її до США для капітального обслуговування. Водночас він назвав серед проблем обмеження, пов'язані з правами інтелектуальної власності виробників, обмін технічними даними для перевірки відповідності деталей вимогам, а також інтеграцію нових виробничих процесів у наявні логістичні системи армії США.

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