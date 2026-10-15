Армія США почне формувати другий експедиційний кібербатальйон — Defense News

У США Армія розпочне активне формування другого батальйону для підготовки та розгортання експедиційних команд у кіберпросторі й електромагнітній боротьбі протягом найближчих кількох місяців. Новий підрозділ буде точною копією 11-го батальйону кібернетичної війни, відомого як Leviathans, повідомляє Defense News.

Терміни формування

Командувач Армійського кіберкомандування генерал-лейтенант Крістофер Юбанк повідомив про ці плани на конференції Асоціації армії США у Вашингтоні. За його словами, активне формування нового підрозділу почнеться «протягом наступних кількох місяців».

Початкової оперативної готовності батальйон має досягти впродовж наступного року. Після цього підрозділ рухатиметься до повної оперативної готовності.

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Досвід 11-го батальйону

11-й батальйон кібернетичної війни активували 16 жовтня 2022 року як першу масштабовану експедиційну спроможність для виконання поточних і майбутніх завдань Армії США в кіберпросторі. Його створили для застосування нелетальних і некінетичних засобів, зокрема кібернетичних та електронних можливостей.

Попередника підрозділу, 915-й батальйон кібернетичної війни, активували 6 червня 2018 року, а згодом перейменували під час створення 11-го батальйону. На момент формування 11-го батальйону Армія США планувала до вересня 2027 року мати у його складі 12 експедиційних команд, придатних до розгортання.

Розробники 11-го кіберкомандування співпрацювали з підрозділом розробки кіберрішень 780-ї бригади військової розвідки над технологіями для безпілотників у межах ініціативи Transforming in Contact. Вона передбачає передання військовим нових безпілотних технологій та збір відгуків під час їхнього використання в польових умовах.

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