Армія США розгортає сили з огляду на можливе вторгнення Китаю на Тайвань — Taipei Times

Командування Сухопутних військ США у Тихоокеанському регіоні розгортає сили та техніку, виходячи з припущення, що наступного року Пекін може мати військові спроможності й намір вторгнутися на Тайвань. Про це на конференції TechNet Indo-Pacific у Гонолулу заявив командувач USARPAC генерал Рональд Кларк, повідомляє Taipei Times.

Підготовка до 2027 року

Кларк сказав, що так зване «вікно Девідсона» залишається чинним орієнтиром для командування. Цей термін пов’язаний із застереженням адмірала Філіпа Девідсона, який у 2021 році заявив, що Китай може вдатися до військових дій проти Тайваню протягом шести років.

За словами генерала, цей шестирічний період визначає дату, до якої американські військові мають бути готовими. Він впливав на оборонне бюджетне планування та стратегію США у Тихому океані, спрямовані на стримування або ускладнення можливого вторгнення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ротаційне розміщення

У межах ініціативи Army Ready Forward командування USARPAC на ротаційній основі розмістило обладнання, матеріальні ресурси та особовий склад на острівних ланцюгах на захід від міжнародної лінії зміни дат, найближчих до Китаю.

Кларк також назвав одним із головних завдань пошук балансу між складними високотехнологічними системами та доступнішими рішеннями, які можна масово виробляти. Особливу увагу він приділив автономним системам.

Оцінки намірів Пекіна різняться

У 2023 році колишній директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що розвідка США мала дані про доручення лідера Китаю Сі Цзіньпіна підготувати Народно-визвольну армію Китаю до успішного вторгнення у 2027 році. Водночас у березневій щорічній оцінці загроз Управління директора національної розвідки США зазначалося, що китайські лідери наразі не планують вторгнення на Тайвань у 2027 році та не мають фіксованого графіка досягнення об’єднання.

Читай нас у