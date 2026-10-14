Армія США розширила маркетплейс дронів до 33 країн — Defense News

Армія США розширила свій онлайн-маркетплейс для швидкого придбання безпілотних систем до 33 країн. 13 жовтня у Вашингтоні представники Канади, Хорватії, Єгипту, Японії, Кувейту, Марокко, Албанії та Панами підписали заяву про намір приєднатися до платформи Unmanned Aircraft Systems Marketplace.

Про це повідомляє Defense News. Церемонія відбулася під час щорічної зустрічі Асоціації армії США у Вашингтоні. За словами президента і генерального директора асоціації, відставного генерала Роберта Брауна, після підписання кількість країн-учасниць платформи зросла до 33.

Операції та контрактні механізми

Маркетплейс запустили у березні 2026 року, коли до нього приєдналися дев’ять європейських підписантів. Відтоді через платформу провели операції на 800 млн доларів.

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Помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики й технологій Брент Інгрем повідомив, що нещодавно через маркетплейс армія уклала контрактні механізми для систем протидії безпілотникам на 7 млрд доларів. Армія США також управляє окремим C-UAS Marketplace, який розробила й адмініструє Об’єднана міжвідомча оперативна група 401, для цифрових закупівель систем протидії дронам.

Платформа для партнерських сил

За словами Інгрема, платформа має прискорити постачання перевірених комерційних рішень американським і партнерським військам. Військовослужбовці можуть обирати обладнання відповідно до тактичних потреб, переглядати дані про характеристики систем і надавати відгуки операторів.

Платформа працює у форматі міжурядової системи та має спростити іноземні військові продажі обладнання, яке попередньо перевірили на кібербезпеку й можливість експорту. Виконувач обов’язків міністра армії США Адам Телле заявив, що ініціатива має забезпечити пряміший зв’язок між військовими та розробниками, а також розвивати попит Армії США на системи з відкритою архітектурою.

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