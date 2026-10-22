Армія США розвиває інфраструктуру для дій у перший день конфлікту — Taipei Times

Армія США розвиватиме військову інфраструктуру в Тихоокеанському регіоні для дій передових сил у перший день можливого конфлікту в Першому острівному ланцюгу, до якого входить Тайвань. Про це йдеться в оперативному керівництві How the Army Fights, оприлюдненому 7 жовтня, повідомляє Taipei Times.

У документі Китайську народно-визвольну армію визначено як загрозу, що задає темп для планування американського війська. Через можливості Китаю швидко перекидати сили армія США заявила, що розвиває інфраструктуру для розміщення передових багатодоменних спроможностей і боєприпасів, починаючи з Першого острівного ланцюга.

Передові сили

У передмові виконувач обов'язків начальника штабу армії США Крістофер ЛаНев зазначив, що американське військо має організовувати, навчати та оснащувати сили для протидії КНР із такою самою інституційною зосередженістю, яку покоління часів Холодної війни приділяли радянській армії.

У документі також зазначено, що територія США більше не є недосяжною для противника: держави-суперники можуть завадити формуванню та перекиданню бойової сили ще до зближення американських підрозділів із ворогом. Тайванські військові експерти витлумачили це як очікування Пентагону, що противник може завдати ударів по залізницях і портах у США, аби затримати підкріплення для конфлікту за кордоном.

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Оперативні елементи

Армія США планує застосовувати чотири оперативні елементи: конвергенцію, удар, ближній бій і витривалість. Спершу передбачається поєднати засоби радіоелектронної боротьби, кібероперації та космічні спроможності для придушення зв'язку й порушення роботи протиповітряної оборони противника.

Після цього війська мають використовувати високоточні засоби середньої та великої дальності, а також безпілотні системи, щоб послабити противника та порушити його лінії постачання до того, як він зможе розгорнути наземні сили. Війна Росії проти України, за оцінкою документа, підкреслила потребу розвивати можливості введення в оману, маскування та протидії розвідці.

Описаний у керівництві гіпотетичний сценарій передбачає розгортання Багатодоменної оперативної групи армії США в Лусонській протоці. Ця ділянка Першого острівного ланцюга перебуває в межах операційної досяжності ВМС КНР. Водночас армія США зміцнює логістику в Другому острівному ланцюгу, створюючи запаси пального та розміщуючи інженерні, медичні й протиповітряні засоби.

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