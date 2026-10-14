Армія США уклала з Anduril контракт до $1,8 млрд для NGC2 — Defense News

Армія США 30 вересня уклала з компанією Anduril Industries п’ятирічний контракт із потенційною вартістю до 1,8 млрд доларів для переходу нової системи управління військами Next Generation Command and Control (NGC2) від експериментів до розгортання. Як повідомляє Defense News, початкове фінансування становить 162,8 млн доларів на подальшу роботу над спільною програмною основою NGC2. Угода містить опціони, які можуть збільшити її вартість до 1,8 млрд доларів.

Розширення на I корпус

Армія починає впроваджувати програмне забезпечення в I корпусі, який командує військовослужбовцями США в Індо-Тихоокеанському регіоні. Система має дати змогу технологіям, озброєнню, сенсорам, пристроям і застосункам усіх підрозділів працювати в одній мережі та прискорити ухвалення рішень на полі бою.

Розширення NGC2 на I корпус також дасть змогу перевірити, як системи зможуть підключатися до єдиної мережі на відстані тисяч кілометрів і за умов переривчастого або погіршеного зв’язку. Армія США та Anduril планують оцінити передавання інформації між системами в різних середовищах.

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Випробування програмного забезпечення

Anduril раніше розробила прототип NGC2 для 4-ї піхотної дивізії, використовуючи власну операційну систему Lattice на основі штучного інтелекту. Над спільною програмною основою також працювали Palantir, Raft і Striveworks.

У травні Anduril розгорнула NGC2 у Форті Карсон і Піньйон-Каньйоні. Під час випробувань залучили понад 160 тактичних крайових комп’ютерів, більш як 2 500 пристроїв і 40 застосунків; систему тестували в умовах імітованих кібератак та електромагнітних атак. Після спільних навчань у Форті Ірвін два місяці потому армія заявила, що система управління військами готова до масштабування.

NGC2 має замінити систему управління першого покоління, яку армія використовує для управління вогнем, логістикою та повітряним простором на полі бою.

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