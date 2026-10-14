Армія США видала новий посібник про сучасну війну — Defense News

Армія США видала 46-сторінковий посібник How The Army Fights, який визначає підхід до ведення війни на оперативному та стратегічному рівнях. Документ, оприлюднений заступником начальника штабу армії генералом Крістофером ЛаНевом, має впливати і на дії тактичних підрозділів, повідомляє Defense News.

Посібник відходить від моделі боротьби з повстанцями малими підрозділами, яка визначала організацію та оснащення американської армії майже два десятиліття. Натомість він спирається на концепцію багатодоменних операцій, у якій ключову роль відіграють маневри більших формувань — бригад і дивізій.

Чотири елементи наземної сили

У документі визначено чотири елементи наземної сили армії: конвергенцію, удар, ближній бій і стійкість. На етапі конвергенції сили мають порушувати роботу систем командування, зв'язку та сенсорів противника, поєднуючи кінетичні удари, засоби радіоелектронної боротьби, далекобійну артилерію, космічні та кіберспроможності.

Елемент удару передбачає застосування артилерії, реактивних снарядів, ракет, ударних безпілотників одноразового застосування та баражуючих боєприпасів. Їхнім завданням названо порушення логістики, послаблення та дезорганізацію сил противника до того, як вони зможуть вплинути на ближній бій.

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Маневр і забезпечення

Ближній бій мають вести наземні маневрені формування, підготовка яких потребує багатьох років навчань, інституційного досвіду та лідерства. У посібнику наголошується, що підрозділи мають уміти маскуватися, вводити противника в оману та захищатися від дронів і вогневого ураження.

Окремий акцент зроблено на стійкості логістики в умовах, коли склади, медичні об'єкти та критична інфраструктура можуть опинитися під загрозою. Для забезпечення розосереджених сил у спірному середовищі посібник передбачає використання автономних наземних, повітряних і прибережних платформ доставки, які мають зменшити ризики для людей у небезпечних логістичних коридорах.

Серед найближчих пріоритетів названо будівництво сховищ для пального й боєприпасів, створення запасів ближче до можливих зон бойових дій та розвиток систем командування і управління. Документ також передбачає ремонт і виготовлення частини обладнання поблизу переднього краю за допомогою адитивного виробництва та захищених прав на ремонт.

Посібник звертає увагу на план Армії США розширити й модернізувати власну промислову базу, до якої входять 23 державні ремонтні підприємства, арсенали та заводи боєприпасів. Водночас він наголошує, що технології, безпілотні системи й автономні мережі не можуть замінити судження, дисципліну та фізичну витривалість військовослужбовців.

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