Армія США виділила $93,6 млн на розробку застосунків NGC2 — Defense News

Армія США оголосила про укладення первинних однорічних контрактів на загальну суму $93,6 млн із дев’ятьма компаніями оборонних технологій. Вони створюватимуть застосунки для нової системи командування та управління Next Generation Command and Control, або NGC2, повідомляє Defense News.

Дев’ять розробників для NGC2

Контракти отримали General Dynamics Mission Systems, Air Space Intelligence Federal, Immersive Wisdom, LMI, Mente Systems, Stilman Advanced Strategies, Onebrief, Rune Technologies та AIR. Їхні застосунки працюватимуть на спільній програмній основі, яку Anduril Industries, Palantir, Raft і Striveworks створили у співпраці з армією.

NGC2 має забезпечити спільну мережу для технологій, озброєння, сенсорів, пристроїв і застосунків. За задумом армії, це має прискорити ухвалення рішень на полі бою та обмін інформацією для виконання завдань за шістьма функціями: командування та управління, вогневе ураження, розвідка, переміщення й маневр, забезпечення та захист.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Постачання до І корпусу

Наразі Армія США передає програмне забезпечення NGC2 до І корпусу, який командує військовослужбовцями в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це також має перевірити здатність платформи підтримувати роботу технологій і пристроїв, розділених тисячами кілометрів, зокрема в умовах, де зв’язок може бути ускладнений.

Протягом останнього року армія переходила від експериментальної фази NGC2 до розгортання системи у військах: від створення прототипу до передання програмного забезпечення військовим 4-ї та 25-ї піхотних дивізій. У липні 2026 року на полігоні Форт-Ірвін у Каліфорнії відбувся десятиденний захід Project Convergence-Capstone 6, де 10 тисяч учасників зі США, союзних сил і промисловості випробовували 90 технологій для NGC2.

Раніше, 30 вересня, Anduril Industries отримала контракт на $162,8 млн, потенційна вартість якого може сягнути $1,8 млрд, для подальшого вдосконалення спільної програмної основи системи.

Читай нас у